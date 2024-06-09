Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı: