Haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yaptığı çalışmaya göre kurulan şirket sayısında yüzde 32'lik düşüş yaşandı. İran ve Suriye ortaklı kurulan şirketlerin sayısı dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, açılan ve kapatılan şirketlerle ilgili Haziran ayı verilerini açıkladı. TOBB'un yaptığı çalışmaya göre Haziran ayında kurulan şirket sayısı yüzde 32,47 oranında azalarak 5 bin 514 oldu.Aynı dönemde kapatılan şirket oranlarında ise artış gözlemlendi. Haziran ayında, kapanan şirket sayısı yüzde 16,47 artarak 686 olarak gerçekleşti.Haziran ayında kurulan toplam 5 bin 599 şirket ve kooperatifin yüzde 83,64'ü limited şirketler, yüzde 14,84'ü anonim şirketler, yüzde 1,52'si ise kooperatiflerden oluştu.Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,35'i İstanbul, yüzde 9,86'sı Ankara, yüzde 6,3'ü de İzmir'de kuruldu. Haziran ayında Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.Suriye ve İran ortaklı şirketlere ilişkin istatistikler de dikkat çekti. Haziran ayında toplamda 888 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 105'i İran, 104'ü Suriye ortaklı kuruldu.