Geride bıraktığımız Haziran ayından akılda kalanlar, seçim maratonu ile patates ve soğan'da yaşanan fahiş fiyat artışı oldu. Marketlerde en fazla fiyat artışı yüzde 110 ile kuru soğanda görüldü. Soğanı patates ve domates takip etti.

Yaz mevsiminin ilk ayı olan haziran nispeten serin geçti ama vatandaşın cebini bir hayli yaktı. Cepleri yakan ise yemeklerin vazgeçilmezi soğan ve fakirin yemeği olarak bilinen patates olduHaziran ayında marketlerde fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan oldu. Fiyat arışında soğanı patates ile domates takip etti.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada Haziran'ın zam şampiyonları sıraldı. Bayraktar'a göre da marketlerde en fazla fiyat artışı yüzde 110.82 ile kuru soğanda görüldü. Soğanı yüzde 50.73'lük fiyat artışı ile patates, yüzde 38.91 ile de domates izledi.KURU SOĞAN % 110.82PATATES % 50.73DOMATES % 38.91Limon yüzde 22.10, salatalık yüzde 19.86, sivri biber yüzde 13.15, kabak yüzde 12.47, Antep fıstığı ise yüzde 11.45 ile zam yarışına dahil oldu.Bayraktar'ın açıklamasına göre haziran ayında marketlerde fiyatı en fazla düşen ürünler ise kiraz ve şeftali oldu. Kiraz yüzde 39.03, şeftali yüzde 35.50, karpuz yüzde 31.76, patlıcan yüzde 19.53, yeşil fasulye ise yüzde 16.59 ucuzladı."Hatay'da hastalık nedeniyle patates verimindeki düşüşe, İzmir Ödemiş'te ekim alanlarındaki daralma da eklenince fiyatlarda artış yaşandı" diyen Bayraktar, patates fiyatlardaki artışın geçici olduğunu, önümüzdeki günlerde başlayacak hasatla birlikte fiyatların normal seviyelere inmesinin beklendiğini belirtti.