Haziranda 5,2 milyar dolar açık verildi! TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



Haziranda dış ticaret açığı 5 milyar 160 milyon dolar olarak kaydedildi. Yüzde 37,3 azalış olduğu belirlendi.



İhracat haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-haziran döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak kaydedildi.



6 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 18,7 artışla 61 milyar 235 milyon dolar oldu.