Hepsiburada’nın Efsane Kasım Z raporu açıklandı: Siparişlerde tüm zamanların trafik rekoru kırıldı

Platform, kampanya süresi boyunca ziyaretçi rekoru kırarak tarihindeki en yüksek trafiğe ulaştı ve dakikada tam 532 ürün satışı gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 100 binden fazla iş ortağının katkı sağladığı Efsane Kasım döneminde, toplam sipariş sayısında geçen yıla göre %16 oranında artış kaydedildi. Kullanıcıların en çok yöneldiği kategoriler ise cep telefonu, küçük ev aletleri ve bilgisayar oldu.

Yoğun geçen bu dönemin ardından Hepsiburada, kullanıcı tercihlerinden illere göre sipariş dağılımına kadar uzanan kapsamlı bir Z raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, iş ortaklarının performansı ve HepsiJET’in teslimat başarısı gibi birçok önemli başlık yer alıyor.

DOĞU İLLERİ SATIŞLARINI ARTIRDI

Kasım ayı boyunca sipariş ve satış dağılımı iller bazında çeşitlilik gösterdi. Alışverişin en yoğun yaşandığı bölgeler, Türkiye’nin en büyük üç metropolünün ardından sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak belirlendi. En fazla satış gerçekleştiren iller ise yine ilk üç büyük şehri takiben Kocaeli, Bursa ve Gaziantep oldu. Geçen seneye kıyasla satışlarını en fazla artıran iller listesinin başında ise Ardahan, Hakkari ve Osmaniye yer aldı.

Efsane Kasım süresince Hepsiburada platformunda satış yapan işletmeler, toplam iş hacminin %72’sini oluşturdu. Aynı dönemde, 2.500’ün üzerinde işletme ise Efsane Kasım ile ilk kez e-ticaret dünyasına adım attı.

KASIM AYININ FAVORİLERİ

Kasım döneminde, elektronik ve mobil cihazlar kategorisinde cep telefonu, laptop, robot süpürge ve LCD televizyonlar ön plana çıktı. Bu süreçte e-ticaret, yatırım amaçlı alışverişlerde de tercih edildi ve 22 ayar altın bilezikler yoğun talep gördü.

Giyimde sweatshirtler popüler olurken; sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri dikkat çekti. Ev-yaşam kategorisinde yastıklar, züccaciyede ise düdüklü tencere en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Temel tüketimde tuvalet kâğıdı, gıda ve içecekte fındık kreması; kozmetik ürünlerinde ise nemlendirici krem öne çıkanlar oldu.

En çok görüntülenen ürünler cep telefonu modelleri olurken, spor ayakkabılar, sweatshirtler ve laptoplar da ilgi gören diğer ürünler oldu. En çok aranan markalar sıralamasında Apple, LEGO, Stanley, Fissler ve Philips ilk sıraları alırken, en çok aranan ürünler ise iPhone 15, lego, termos, düdüklü tencere ve kahve makinesi şeklinde sıralandı. Kullanıcıların en fazla favorilere eklediği ürün ise Magly çocuklar için manyetik ahşap bloklar oldu.

Geçen yıla göre satışları en çok artan kategoriler çocuk kitapları, robot süpürgeler, tabletler ve hava temizleyiciler oldu. Birlikte satın alımlarda en sık görülen ürün kombinasyonları ise kâğıt havlu ile tuvalet kâğıdı, eşofman ile sweatshirt, saç bakım ürünü ile şampuan oldu; edebiyat kitapları alanlar ise yanında çocuk kitapları da aldı.

HEPSİJET'TEN REKOR MESAİ

Kasım ayı boyunca HepsiJET araçları toplamda 14,5 milyon kilometre yol kat etti. Aynı gün içinde teslim edilen 130 bin sipariş ile kullanıcıların hayatı kolaylaştırıldı. En hızlı teslimat ise sadece 1 saat 48 dakika içinde müşteriye ulaştırıldı. Hepsiburada Premium üyeleri, bu yoğun alışveriş döneminde hızlı teslimat, özel indirimler ve ek avantajlardan faydalandı. Efsane Kasım kampanyaları boyunca toplam siparişlerin %71’i Premium üyeleri tarafından verildi.