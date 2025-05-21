Her Günün Macerasına Hazır Yeni Opel Frontera Türkiye’de!

Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile sunulan yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte, ergonomik ön koltukları, standart olarak sunulan 10’’ multimedya ve 10’’ sürücü bilgi ekranı ve akıllı saklama alanı çözümleri ile ferah bir iç mekâna sahip olan yeni model, pek çok pratik çözümü de beraberinde getiriyor. 1.600 litreye varan bagaj hacmiyle kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı arayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “İlk iki neslin ardından yeniden sahalara dönen yeni Opel Frontera, Avrupa’da küçük ve yarı kompakt crossover SUV’lar olarak tanımlanan B-SUV segmentinin en büyük araçlarından biri olarak C-SUV’lara yakın bir deneyim sunuyor. Biz de Opel olarak, Frontera’nın gücü ve cazibesiyle pazarın en büyük segmentlerinden biri olan B-SUV’daki dönüşümün önemli bir ayağını temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi. 48 Volt hibrit güç-aktarma sistemine sahip yeni Frontera Hybrid, Edition ve GS donanımlı versiyonları ile yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik ise GS donanımlı versiyonu ile kullanıcılara verimli ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, geçtiğimiz yıl global basın lansmanını büyük bir katılımla İstanbul’da gerçekleştirdiği doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini Türkiye’de satışa sundu. 1.345.000 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşan yeni Opel Frontera, C-SUV segmentine yakın boyutlarıyla dikkat çekiyor. Mayıs ayı itibarıyla iki farklı donanım seviyesi ile satışı gerçekleştirilecek olan yeni Opel Frontera, Edition ve GS seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Tüketiciler, GS donanımlı ve tamamen elektrikli Frontera Elektrik modelini tercih edebilecekleri gibi, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni Frontera Hybrid modelini de Edition veya GS donanım seçenekleriyle satın alabilecek.

Yeni Frontera hakkında değerlendirmelerde bulunan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç şunları söyledi: “İlk iki neslin ardından yeniden sahalara dönen yeni Opel Frontera, B-SUV segmentinin en yeni ve iddialı oyuncusu konumunda. Frontera, C-SUV segmentine yakın bir deneyim sunuyor. Yalın tasarımı, geniş hacmi ve fonksiyonel çözümleriyle, farklı müşteri kitlelerine hitap edecek olan Frontera, hem aile hem de bireysel kullanıcıların tüm günlük maceralarında yanında olmak için hazır”.



Estetik ve sağlamlığı bir arada sunan pratik SUV deneyimi !

Frontera adı ilk olarak 1991 yılında Opel'in ilk SUV'una verildi ve bu araç, SUV devriminin öncülerinden biri olarak otomotiv tarihindeki yerini aldı. Bugün ise yeni Frontera, Opel'in cesur ve yalın tasarım dilini güçlü bir şekilde yansıtan, ilk bakışta dikkat çeken modern SUV olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz ön silüeti, fonksiyonel ve geniş iç mekanıyla yeni Frontera, estetik ve sağlamlığı bir arada sunarak pratik bir SUV deneyimi sağlıyor.

Opel’in diğer SUV’larında olduğu gibi yeni Frontera, “Şimşek” logosunu Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla taşıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor. Yeni Frontera, Intelli-LED aydınlatma sistemiyle donatılarak Opel müşterilerinin gece sürüşlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu gelişmiş aydınlatma teknolojisi, sürüş stresini minimuma indirirken mükemmel bir görüş sağlıyor. Aydınlatmanın yanı sıra, alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen tasarım, aracın güçlü ve sağlam duruşunu daha da öne çıkarıyor. Opel, ikonik "kanat" tasarım imzası ve gövde rengindeki ayrıntılarla çevrelenmiş üçlü aydınlatma bloğu sayesinde araca modern bir yorum katıyor. Yandan bakıldığında, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici C sütunu dikkat çekiyor. Bu tasarım unsurlarına ek olarak, belirgin çamurluklar ve tekerlek kemerleri aracın yoldaki güçlü duruşunu pekiştirerek modern bir SUV görünümü sunuyor. GS donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ise benzersiz ve modern bir yan profil yaratıyor. Yeni Opel Frontera, GS donanımında gelen 17 inç alaşımlı jantlarla sağlam görünümünü daha güçlü bir şekilde vurguluyor.



Modern ve teknolojik akıllı kokpit!

Yeni Frontera, modern görünümünü iç mekanda da akıllı ve pratik bir tasarımla birleştiriyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan ve Opel'e özgü detoks etkisine sahip, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, sofistike bir dokunuş sergiliyor. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve kullanışlı bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Giriş donanım seviyesinde standart olarak sunulan renkli dokunmatik multimedya sistemi, widget desteği sayesinde akıllı telefonlara benzer bir şekilde özelleştirilebiliyor ve kullanıcıya kolay bir deneyim sunuyor. Yeni Opel Frontera’nın hem bilgi-eğlence ekranı hem de sürücü bilgi ekranı kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olduğundan, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre ekran düzenini oluşturabiliyor.



Sürdürülebilir, şık, pratik ve eğlenceli kokpit!

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, yeni Frontera’da Opel, koltuk tasarımında da öncü özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. GS donanım seviyesinde ön koltuklarda bulunan ve omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, tüm yolculuklarda olağanüstü konfor sağlıyor. Koltuklar, dikkat çekici tasarımıyla birlikte kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle ön plana çıkıyor. Kumaşlar ve kapı panelleri gibi yüzeylerde geri dönüştürülmüş içerikli malzemelerden üretiliyor. Kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen araçta hiçbir krom öğe de bulunmuyor. Aynı yaklaşım, Yeni Frontera’nın aydınlatma ünitelerinde de enerji tasarruflu Eco LED farlar ile kendini gösteriyor. Bununla birlikte GS donanımdaki direksiyon simidi de vegan sentetik deriden üretiliyor. Yeni Frontera'nın üretiminde işlenmiş alüminyumun yanı sıra geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve çeşitli polimer öğeler de kullanıldı. Bu sayede, yeni Opel Frontera'nın yüzde 95'e kadar tekrar kullanılabilir malzemelerden oluşması ve yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir olması sağlandı.

Yeni Frontera, sunduğu akıllı çözümlerle araç içi eğlenceyi ve konforu bir üst seviyeye çıkarıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile arka koltuk bölümünde bulunan iki adet USB bağlantı noktası mobil cihazları kolayca şarj etme imkanı sunuyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bununla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor. Arka koltuktaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Tüm bu özellikler araç içi eğlence ve konfora katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu özelliklere ek olarak, yeni Opel Frontera’da opsiyonel “Konfor Paketi” ile koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma ve ön cam ısıtma özellikleri ile soğuk hava koşullarında üst seviye konfor sağlanıyor.



Geniş, verimli ve akıllı bir yol arkadaşı

Yeni Opel Frontera; 4.380 mm uzunluğu, 1.795 mm genişliği ve 1.627 mm yüksekliği ile bol miktarda esnek bir yaşam ve yükleme alanı sunuyor. Böylece kalabalık yolculuklar için ideal bir araç olmayı başarıyor. Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken, 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Yeni Frontera, GS donanımlı versiyonunda yer alan tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.



Yeni Opel Frontera Elektrik ile emisyonsuz sürüş

Tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi yeni Frontera da sadece cesur ve yalın tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci sorumluluğun ön planda olduğu performansıyla da dikkat çekiyor. Müşteriler, tamamen elektrikli Frontera Elektrik’in yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip Frontera Hybrid’i de tercih edebilecekler.

Emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik sunuluyor. Modelin LFP (Lityum Ferrofosfat) teknolojisine dayalı akü teknolojisi, diğer akü teknolojilerine kıyasla daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca Opel Frontera'nın FP pil teknolojisi, tam şarjları (%100'e kadar) diğer teknolojilerden çok daha iyi bir şekilde kabul ediyor. Opel Frontera Elektrik, iki şarj arasında maksimum 301 kilometreye varan (WLTP'ye göre) yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli yeni model, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

Opel Frontera Elektrik'in rejeneratif fren sistemi, yavaşlama sırasında enerjiyi geri kazanarak, tüm elektrikli Opel modellerinde olduğu gibi verimliliğe katkıda bulunuyor. Geniş aile dostu yeni Frontera Elektrik’in şarj edilmesi gerektiğinde ise hızlı şarj istasyonunda kısa bir mola vermek yeterli oluyor. Yeni Frontera Elektrik, 100 kW’lık doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20'sinden yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak 11 kW yerleşik şarj cihazıyla(On-board charger) sunuluyor.



48 volt teknolojisine sahip verimli Frontera Hybrid

Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisi bileşik maksimum gücü 145 HP (107 kW) güce sahip turbo şarjlı benzinli motorla sunuluyor. Hibrit çözüm, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. 1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve uygun maliyetli bir motor sistemi çözümü olarak birçok avantaj sunuyor.

48 volt hibrit teknolojisi, benzer bir içten yanmalı araca kıyasla yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltırken, sürüş konforunu da artırıyor. Şehir içi ve şehir dışı yollarda, günlük sürüşte benzinli motor ve elektrik motoru, gereksinimlere bağlı olarak verimlilik ve performansı optimize ederek birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Elektrikli motor sistemi, hızlanmalarda ve ilk kalkışta benzinli motora destek sağlıyor. Düşük hızlarda ise şehir içinde bir kilometreye kadar veya manevra yaparken sürüşün yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli seyahat olanağı sağlıyor. Opel Frontera Hybrid’in yüksek hızlarda yavaşlaması durumunda, benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru da jeneratör görevi görerek hibrit sistemin 48 voltluk bataryasını şarj ediyor.

Opel Frontera Hybrid, turbo benzinli motorun gücünden bağımsız olarak çevik bir sürüş keyfi sunuyor. Birleşik olarak toplamda 107 kW (145 HP) güç ve 230 Nm maksimum torka sahip olan sistem, aracı 0'dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaştırıyor. Modelin azami hızı ise 203 km/s.



Alman DNA’sına sahip benzersiz sürüş dinamikleri

Yeni Opel Frontera kullanıcıları, seçilen motor sistemi fark etmeksizin Alman DNA'sı taşıyan şasi sayesinde üst düzey sürüş konforunun tadını çıkarıyor. Opel mühendisleri, otoyollardaki yüksek hızlarda bile optimum gövde kontrolü ve markaya özgü sürüş karakteri sağlamak için özel bir çaba harcadılar. Frontera, alçak ağırlık merkezi sayesinde yola her zaman sağlam bir şekilde tutunuyor. Özellikle Frontera Elektrik’te, bataryanın zemine entegre edilmesi bu dengeli sürüşe önemli katkıda bulunuyor. Frontera'nın otoyol koşullarına karşı dayanıklı, performans sağlayan ve benzersiz denge bileşenleri arasında, McPherson Strut ön süspansiyon ve büküm kirişli arka aksa yer veriliyor. Bununla birlikte mile monte edilmiş Elektrik Takviyeli Direksiyon (EPS), direksiyon hissini ve tepkisini iyileştiriyor ve ağırlığı azaltıyor. Tüm bu özelliklerle birlikte yeni Opel Frontera, yüksek hızlarda bile dengeli, hızlı tepki veren, mükemmel yol tutuşuna sahip ve sürüşü kolay bir araç olarak müşterilerinin karşısına çıkıyor.



Gelişmiş sürüş destek sistemleri ile güvenli ve konforlu

Yeni Opel Frontera’da bulunan gelişmiş sürüş destek sistemleri, sürücü ve yolcuların varış noktasına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlarken, yolu kullanan diğer kişiler için de aynı beklentiye cevap veriyor. Modelin elektronik sürüş destek sistemleri arasında, Aktif Acil Fren Sistemi ve Yaya Algılama özellikli Ön Çarpışma İkazı, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ve panoramik geri görüş kamerası gibi sistemler sistem yer alıyor.



Aksesuarlarla zenginleştiriliyor!

Yeni Opel Frontera’da sunulan aksesuarlar ile müşterilere otomobilerini kişiselleştirme olanağı sunuluyor. Bu aksesuarlar arasında otomatik bagaj açma, araç üstü çadır, orta kapağın gövde renginde jantlar ve yan basamak gibi pek çok seçenek bulunuyor.



Opel hakkında

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021’de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Bu strateji, Opel’in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.

Opel, dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Stellantis tarafından sunulan marka portfoyünün bir parçasıdır. Stellantis (NYSE: STLA) hakkında daha fazla bilgi için www.stellantis.com adresini ziyaret edebilirsiniz.