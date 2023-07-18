Her şey zamlandı! Peki evlenmenin maliyeti ne kadar? İşte kalem kalem evliliğin maliyeti

Hayat pahalılığı ve zamlar evlilik masraflarını da ciddi oranda etkiliyor. Peki bu yaz yuva kuracak çiftleri nasıl bir fatura bekliyor?

Bir evet diyoruz hayatımız değişiyor. Evet demenin maliyeti ise parmağımda görmüş olduğunuz tektaş yüzükle 2 bin liradan başlıyor.

Evlilik teklifi edildi ilk adım atıldı sıra geldi söz kesmeye… Alyans ise 3 bin liradan başlıyor.

Yüzükler alındı, istemeye geçildi. Tabii istemenin en büyük ihtiyaçlarından biri elbette çiçekler… Gül buketi bin lira.

Salon 250 kişilik, çok da büyük olmayan bir salon. Bu salonda evlenmenin maliyeti ise hafta içi 16 bin, hafta sonu 18 bin TL.

Ancak yaz mevsimindeyiz, havalar oldukça sıcak… Kapalı alanda düğün yapmak istemeyen vatandaşların ise bu fiyatların çok çok üstüne çıkması gerekiyor.

Nikah tarihleri alındı, düğün salonları tutuldu. Sıra geldi gelinlik alışverişine… Gelinliklerin fiyatları desenlerine, işlemelerine hatta tüllerine göre değişiklik gösterebiliyor. ancak ortalama fiyatlar 15 bin liradan, 50 bin liraya çıkıyor.

Düğün dernek bitti sıra geldi mobilya ve beyaz eşya alışverişine... Bakalım yeni evlenecek çiftleri bekleyen fiyatlar neler?

Buzdolabı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ütü… Bunlar bir evin olmazsa olmazları, en düşük çamaşır makinesi ise 11 bin liradan başlıyor.

Çeyiz paketlerimiz 35 bin TL’den başlıyor.

Beyaz eşyayı elbette züccaciye, küçük ev aletleri takip ediyor. Bu ürünlerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Ortalama bir evi dizmenin maliyeti yaklaşık 250, 300 bin lira arasında.