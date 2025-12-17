Herkes altına bakarken servet oraya aktı! 1982'den beri görülmemiş ralli

Gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş, 2025 yılında altını da geride bırakan bir performansa dönüştü. Reuters’ın aktardığı verilere göre ons gümüş, hafta içinde 65 dolar eşiğini ilk kez aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Spot fiyatlar çarşamba günü 66,87 dolarla rekor kırdı.

LSEG verilerine göre gümüş, 1982’ye kadar uzanan kayıtlar içinde en güçlü yıllık performansına hazırlanıyor. 2025 başından bu yana yüzde 120’nin üzerinde değer kazanan gümüş, aynı dönemde yaklaşık yüzde 64 yükselmesi beklenen altından daha iyi bir performans sergiledi.

Bu gelişmeler, gümüşün yılı yıl başındaki seviyesinin iki katından daha yüksek bir noktada kapatabileceğine işaret ediyor.

RALLİNİN ARKASINDA YATIRIM VE SPEKÜLASYON VAR

StoneX Piyasa Analizleri Başkanı Rhona O’Connell, gümüşteki sert yükselişin büyük ölçüde yatırım kaynaklı olduğunu vurguluyor. O’Connell, fiyat artışının arkasında güçlü temel dinamikler bulunduğunu ancak mevcut seviyelerin önemli ölçüde yatırım ve spekülasyonla desteklendiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, ivme alımları ve fon girişleri, yükselişi kendi kendini besleyen bir sürece dönüştürerek fiyatların kısa sürede rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

SANAYİ TALEBİ VE ARZ AÇIĞI FİYATLARI TAŞIYOR

Gümüşün güçlü temel görünümünde, kronikleşen arz açığı ile birlikte yapay zeka veri merkezleri, güneş panelleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen yoğun talep etkili oluyor.

Metal, aynı zamanda jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle oluşan güvenli liman talebinden de faydalanıyor. Bu faktörler, altını destekleyen makroekonomik koşullarla büyük ölçüde örtüşüyor.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, ABD dışındaki sınırlı stokların da gümüş için “oldukça destekleyici bir ortam” yarattığını ifade ediyor. Shah’a göre bu koşullar altında gümüş fiyatları, gelecek yılın sonuna doğru ons başına 75 dolar seviyesine yaklaşabilir.

ABD’NİN KRİTİK MİNERALLER HAMLESİ ETKİYİ ARTIRDI

Gümüşün ABD tarafından kritik mineraller listesine dahil edilmesi, fiyatlardaki yükselişi hızlandıran önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Analistlere göre, bu adım gümüşün ilerleyen dönemde gümrük tarifelerine maruz kalabileceği endişesini artırdı.

Bu beklenti, yılın ilk aylarında ABD’ye doğru güçlü bir gümüş akışını tetikledi. Söz konusu hareket, Londra spot piyasasında likiditenin sıkılaşmasına yol açarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

“KUSURSUZ FIRTINA”

Analistlere göre Hindistan ve Çin’den gelen güçlü talep ile birlikte ivme alımları, gümüş piyasasında adeta bir “kusursuz fırtına” yarattı.

Julius Baer analisti Carsten Menke, güçlü fiyat performansının özellikle Çinli yatırımcıları piyasaya çektiğini belirtiyor. Menke, artan işlem hacimleri ve yükselen açık pozisyonların bu ilgiyi net biçimde ortaya koyduğunu söylüyor.

YÜKSEK GETİRİ, YÜKSEK OYNAKLIK RİSKİ

Bazı analistler, ABD’de faiz indirimlerinin devam etmesi halinde gümüşün önümüzdeki dönemde ons başına 70 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği görüşünü koruyor.

Ancak uzmanlar, tarihsel olarak oldukça oynak olan gümüşün sert düzeltmelere de açık olduğuna dikkat çekiyor. Rhona O’Connell, altın ile gümüş arasındaki güçlü korelasyona işaret ederek, altındaki fiyat hareketlerinin gümüşte çok daha sert yansımalar oluşturabildiğini vurguluyor.

O’Connell’e göre altın herhangi bir yönde yüzde x oranında hareket ettiğinde, gümüşün aynı yönde bu oranın iki ya da iki buçuk katı kadar hareket etmesi olağan kabul ediliyor. Bu durum, gümüş piyasasının daha küçük ve çok daha oynak yapısından kaynaklanıyor.