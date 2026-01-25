Hesaplar sil baştan: Yargıtay'dan emeklilik tarihini yakacak 'ispat' kararı

Yargıtay, prim ve bordro kaydı bulunmayan sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcı olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti. Karara göre fiilî çalışmanın somut delillerle ispat edilmesi gerekiyor.

Yargıtay, emeklilik hesaplamalarına ilişkin milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, yalnızca sigorta girişinin bulunmasının emeklilik başlangıcı için yeterli olmadığına hükmederek, fiilî çalışmanın açık ve somut delillerle ispatlanması gerektiğini vurguladı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin kararına konu olayda, M.R. isimli kişi 16 Şubat 1992 tarihinde bir iş yerinde çalışmaya başladığını ve aynı tarihte adına işe giriş bildirgesi düzenlendiğini belirterek bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti. Davacı, bu gerekçeyle Çanakkale İş Mahkemesi’ne başvurdu.

O BELGE TEK BAŞINA YETMİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu ise söz konusu döneme ait prim bildirgesi ve bordro kaydının bulunmadığını belirterek, yalnızca işe giriş bildirgesine dayanılarak sigortalılık başlangıcı yapılamayacağını savundu.

Yerel mahkeme, davacının bir gün dahi olsa çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıcının 16 Şubat 1992 olduğuna karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onadı.

Dosyanın temyize taşınmasının ardından Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalılık başlangıcı için yeterli olmadığını belirtti.

Kararda, fiilî çalışmanın;

Bordro kayıtları
Ücret ödemeleri
Tanık beyanları
Komşu iş yeri araştırmaları
Resmî kurum kayıtları
gibi somut delillerle açık biçimde ortaya konulması gerektiği vurgulandı.

DOSYADA YER ALAN TANIK BEYANLARI YETERSİZ

Yargıtay, dosyada yer alan tanık beyanlarının yetersiz olduğunu, ilgili döneme ait bordroların bulunmadığını ve komşu iş yerleriyle ilgili araştırma yapılmadığını belirtti. Bu nedenle kararın eksik incelemeye dayandığına hükmedildi.

Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderdi. Kararda, sosyal güvenlik davalarında resen araştırma ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu bir kez daha vurgulandı.

Bu kararla birlikte, geçmişte yalnızca sigorta girişi bulunan ancak prim ödemesi yapılmayan kişilerin emeklilik başlangıcını geri çekme ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu.

