Hesaplarınızı Kontrol Edin: Aile Destek Ödemeleri Yatırılmaya Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Hesaplarınızı Kontrol Edin: Aile Destek Ödemeleri Yatırılmaya Başlandı
Son Güncelleme:

Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

# Aile destek programı
Çok Okunanlar
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Dışarıda Plan Yapmayın! Meteoroloji Neredeyse Tüm Ülkeyi Uyardı!
Dışarıda Plan Yapmayın! Meteoroloji Neredeyse Tüm Ülkeyi Uyardı!
Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu?
Altın Uçuşta! Altın Fiyatları Yükseliyor Mu?
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti AB'ye Bir Oyun mu? Konuşulmayan Gerçekler? Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti AB'ye Bir Oyun mu? Konuşulmayan Gerçekler? Motorin Fiyatlarında İndirim Motorin Fiyatlarında İndirim