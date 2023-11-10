Hesaplarınızı Kontrol Edin! Bakanlık 4,1 Milyar TL'yi Bugün Hesaplara Yatıracak

Türkiye Aile Destek Programı'nın kasım ayı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor. Program kapsamında toplam 4,1 milyar TL ödeme yapılacak.

Hesaplarınızı Kontrol Edin! Bakanlık 4,1 Milyar TL'yi Bugün Hesaplara Yatıracak
Bakanlık 4,1 Milyar TL'yi Bugün Hesaplara Yatıracak
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Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. 

Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini bildirdi.

4,1 Milyar Lira Hesaplara Yatacak

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız" bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Türkiye Aile Destek Programı # aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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