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Hırvatistan, 2020'de euroya geçmeyi hedefliyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği`nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hırvatistan, 2020'de euroya geçmeyi hedefliyor

Hırvatistan, 2020'de euroya geçmeyi hedefliyor.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nde (AB) dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek" dedi.

Plenkovic, Hırvatistan hükümeti ile Merkez Bankası tarafından başkent Zagreb'de düzenlenen "Hırvatistan'da Euroya Geçiş Stratejisi" konulu konferansta konuştu.


uroya geçiş stratejileri, bu geçişin faydaları ve giderleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Plenkovic, konferansın amacının, kamuoyundaki euro karşıtı ön yargıları uzun vadeli bilgilendirme kampanyaları ile kırmak olduğunu söyledi. Milliyet'in haberine göre, başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu belirten Plenkovic, AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın önündeki en kilit iki adımın, Schengen ve euro Bölgesi'ne girmek olduğunu bildirdi.

Euronun kullanılmasıyla Hırvatistan'ın, turist ve yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini savunan Plenkovic, yatırımcıların olası kur krizleri ile karşılaşmayacağını söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hırvatistan #Andrej Plenkovic #avrupa birliği #Euro
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