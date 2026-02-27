Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi rakamlara göre endeks, geride bıraktığımız ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,74 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda artış yüzde 34,07 olurken, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 36,27 oranında bir yükseliş gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GAYRİMENKULDE

Ocak 2025 dönemi verileriyle karşılaştırıldığında hizmet alt sektörlerindeki yıllık artışlar netleşti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 35,06 artış yaşandı.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 41,94 ile en yüksek yıllık artışı gören sektör olurken; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 32,07 oranında yükseliş kaydedildi.

H-ÜFE'nin ocak ayında bir önceki aya göre gösterdiği değişimler de sektörlere göre dağılım gösterdi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,08, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,62, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,68, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,81 oranında arttı.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,99'luk oranla aylık bazda en fazla artışın yaşandığı alan olarak kayıtlara geçerken, idari ve destek hizmetlerindeki yükseliş yüzde 9,29 olarak hesaplandı.