Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7,74, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,07 oranında yükseliş kaydetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Yayınlanma:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi rakamlara göre endeks, geride bıraktığımız ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,74 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda artış yüzde 34,07 olurken, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 36,27 oranında bir yükseliş gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GAYRİMENKULDE

Ocak 2025 dönemi verileriyle karşılaştırıldığında hizmet alt sektörlerindeki yıllık artışlar netleşti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 35,06 artış yaşandı.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 41,94 ile en yüksek yıllık artışı gören sektör olurken; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 32,07 oranında yükseliş kaydedildi.

H-ÜFE'nin ocak ayında bir önceki aya göre gösterdiği değişimler de sektörlere göre dağılım gösterdi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,08, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,62, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,68, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,81 oranında arttı.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,99'luk oranla aylık bazda en fazla artışın yaşandığı alan olarak kayıtlara geçerken, idari ve destek hizmetlerindeki yükseliş yüzde 9,29 olarak hesaplandı.

Haraç alamayınca döviz bürosunu kurşunlattı: Adana'daki saldırıda 7 tutuklamaHaraç alamayınca döviz bürosunu kurşunlattı: Adana'daki saldırıda 7 tutuklamaYurt
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu: 8 şüpheli adliyedeMuğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu: 8 şüpheli adliyedeGündem
TÜİK
Günün Manşetleri
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Hangi illerde yarın okullar tatil?
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu
Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
MSB'den İran açıklaması
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İki ayda yüzde 23 kazandırdı! İki ayda yüzde 23 kazandırdı!
Gazete manşetleri 27 Şubat Cuma Gazete manşetleri 27 Şubat Cuma
Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle