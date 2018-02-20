Bankadan yapılan açıklamada 2017 yılında vergilendirme öncesindeki karın Asya operasyonlarından elde edilen gelirdeki artışın etkisiyle 17,2 milyar ABD dolarına yükseldiği bildirildi

Avrupa’nın en büyük bankası HSBC, geçen yıl vergilendirme öncesindeki karının 17,2 milyar ABD dolarına yükseldiğini bildirdi.



Bankadan yapılan açıklamada 2017 yılında vergilendirme öncesindeki karın Asya operasyonlarından elde edilen gelirdeki artışın etkisiyle 17,2 milyar ABD dolara yükseldiği belirtildi.



Son verilerle birlikte bankanın geçen yıl vergilendirme öncesi karı bir önceki yıla (2016) kıyasla yüzde 141 artış kaydetmiş oldu.



2016 yılında HSBC’nin toplam karı 7,1 milyar dolar seviyesindeydi.



Öte yandan bankanın vergilendirme öncesi karı halen 2015 yılındaki 18,9 milyar dolar seviyesinin altında.



2017 yılında banka küresel faaliyetlerinden elde ettiği karın yüzde 89,3’lük kısmını (15,3 milyar ABD doları) bankanın Asya operasyonlarından elde etti.



Mali performansa ilişkin değerlendirmede bulunan Grup Başkanı Mark Tucker, “Raporlanan vergilendirme öncesindeki karın artışındaki yüksek seviyedeki artış sağlıklı yapıyı gösteriyor." ifadesini kullandı.