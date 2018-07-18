Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Konya'da hasadı devam eden hububat, verim ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da hububat hasadı devam ediyor. Son 35 yılın en kurak nisan ayının yaşandığı bölgede mayıs-haziran döneminde alınan yağış sayesinde elde edilen verim çiftçinin beklentisinin üzerinde gerçekleşiyor.

Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumundaki Konya Ovası, Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılıyor.

Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'da, hububat hasadı sürüyor. Bu sezon yağışların geç düşmesine rağmen beklenenin üzerinde gerçekleşen verim çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2 milyon 300 bin hektarlık alanda tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Konya'da hasadı devam eden hububat, verim ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi.

Hasadın hızla ilerlediğini ve üretim sezonunun sonuna gelindiğini belirten Çevik, verimin çiftçiyi sevindirdiğini dile getirdi.

Çevik, ülke genelinde hububat rekoltesinin bu yıl 20-23 milyon ton olmasının beklendiğine dikkati çekerek, "Konya'da aldığımız yağış yeterliydi ama nisan ayı son 35 yılın en kurak dönemiydi. Yine de mevzi yağışlar ve mayıs-haziranda yağış aldık. Kıraç ve sulak bölgelerimizde rekoltemiz hamdolsun çok iyi. Uzun yıllar ortalamasının üzerindeyiz. Kıraç yerlerde dekarda ortalama 300 ila 500 kilogram, sulanan arazilerde ise 800 kilogram ila 1 ton arasında ürün alıyoruz." diye konuştu.



Fiyatlarda yüzde 13 artış var

Konya'da ürün çeşitliliğinden dolayı hububat ekim alanının yüzde 5-10 küçüldüğünü belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu yıl 2,5 milyon tonun üzerinde hububat bekliyoruz. Türkiye genelinde beklenti arpada 6,5 milyon tondan 7,5 milyon tona çıktı. Konya bölgemizde ise 1 milyon tonun üzerinde arpa üretimi beklentimiz var. Bunda kıraçlardaki arpa ekiminin artması ve sulak alanlara kayması, kıraçlarda mevzi yağışların gerçekleşmesi etkili oldu. Hamdolsun Konya'da geçen yıla göre iyi durumdayız. Yağışların zamansız düşmesi kaliteyi biraz etkiledi. Geçen yılı kalitede yakalayamasak da kullanılabilir kalite var. Fiyatlarda yüzde 13'lük bir artış var. Borsada buğdayın kilogramı 950 kuruş ile 1 lira 35 kuruş arasında işlem görüyor. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Geçen yıl dekarda ortalama 100 kilogram ürün alınırken bu yıl 300-500 kilograma çıktı. Allah emeklerinin karşılığını veriyor."



Sarayönü ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Özkan da bu yıl yağışların geç düşmesi nedeniyle tedirgin bir üretim sezonu geçirdiklerini söyledi.

Buğday ve arpada aldıkları verimin kendisini şaşırttığını anlatan Özkan, "Sulanmayan 8 dekar araziden 6 ton arpa hasadı yaptık. Bu, uzun yıllar görmediğimiz bir kazanç oldu. Fiyatlar da iyi verim de beklentimizin üzerinde. Allah'a şükür geçen yıla göre artış var. Çiftçimizin durumu iyi. Mutluyuz, inşallah önümüzdeki yıllar da aynı bereketi görürüz." diye konuştu.



Kaynak: