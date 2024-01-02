Hükümet Faiz Politikasının Tersine Çevirdi

Türkiye, yüksek faizde dünya 4’üncüsü oldu. 2023 Mayıs seçimlerinden sonra hükümet ekonomide politika değişikliğine gitti. Yüzde 8,5'a kadar düşürülen faiz yüzde 42,5 çıkarıldı. Ancak buna rağmen tüm dünyada düşen enflasyon Türkiye'de düşmedi.

Hükümet Faiz Politikasının Tersine Çevirdi
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Bu politika Mayıs seçimlerinden sonra bir anda tersine döndü. Yüzde 8,5'e kadar düşürülen faiz yeniden artırılmaya başlandı. Oran Aralık ayında yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

Türkiye, artık faizde Avrupa birincisi. Dünyada ise faizin en yüksek olduğu 4. ülke oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2023'te faizi yüzde 34 yükseltti..

Dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 130 ile Zimbabve. Faiz, Arjantin'de yüzde 100, Venezuela'da yüzde 56. Türkiye ise bu ülkelerin ardından yüzde 42.5 ile dördüncü sırada yer aldı.

FAİZİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER

ZİMBABVE % 130
ARJANTİN % 100
VENEZUELA % 56.3
TÜRKİYE % 42.5

Faiz artırılmasına rağmen tüm dünyada düşen enflasyon Türkiye'de gerilemedi. Uzmanlar ekonomideki çıkış yolu için üretime odaklı ekonomiye dikkat çekiyor. Üstelik sanayi ve ticaretin gelişmesi için faizlerin düşmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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