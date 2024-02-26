Hükümet sıcak para arayışında!

Hükümet sıcak para için İngiltere'nin kapısını bir kez daha çaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şİmşek'ten sonra bu kez de Londra'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gitti. Yılmaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla toplantı yapacak.

Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek. Ekonomistlere göre ise ekonomideki çıkmazın çözümü sıcak para değil.