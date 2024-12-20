Hükümet ücretli öğretmenlerin maaşını 20 gündür ödemedi

Tatillerde dahi ücretleri kesilen öğretmenlerin sosyal güvenceleri yok, özlük hakları yok. Kadro taleplerini yineleyen öğretmenler, kara kara geleceklerini düşünüyor.

Ücretli öğretmenlerin sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Asgari ücretin bile altında maaş alan ücretli öğretmenlerin maaşları ödenmedi.

Yaşanan sorunun yeni olmadığını belirten öğretmenler, devletin kendilerini unuttuğu düşüncesinde...



- Ücretli öğretmenler, hiçbir özlük hakkı olmadan çalışıyorlar. Sigorta primleri yarım yatıyor, maaşları yarım yatıyor. 10-15 lira gibi maaşlarda çalışıyorlar. Yani biz eğitimde çok büyük paya ayırdık diyor bakan hocamız. Biz bir pay göremiyoruz. Yıllardır devlette, hükümette bu 22 yılda bir ülkeyi yönetiyor. 22 yılda bir çözüm bulunamadı.

Ücretli Öğretmenlik sisteminin aslında kölelik sistemi olduğunu vurgulayan eğitimciler, yaşamları için ek işler yapmak zorunda kalıyor.



- Çünkü hiçbir ülkede bir öğretmen bu şekilde çalışmıyor. Bir düzenleme yapılmadı. Biz uzun yıllardır dosya çalışmaları yapıyoruz, bakanlığa gidiyoruz, meclis görüşmeleri yapıyoruz, Sendikalara gidiyoruz. Ama bizle ilgili hiçbir düzenleme yapılmadı. Çünkü bakanlığın işine geliyor. Niye işine geliyor? Çünkü ucuz işçi çalıştırıyorlar.

Ulusal Kanal'a konuşan Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, Milli Eğitim Bakanlığının suç işlediğini belirtti.