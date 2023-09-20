Hükümet umudunu ABD fonlarına bağladı! Bakan Şimşek fon kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu
Yurt dışında sıcak para arayışlarını sürdüren Ak Parti Hükümeti, ABD finans çevreleriyle yakın temas halinde.. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta ABD’li yatırımcılarla buluştu. ABD’lilere Türkiye’nin ekonomideki yol haritasını sundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta ABD'li fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile buluştu.
Görüşmelere, yayınladığı raporlarla Türkiye’ye faiz artırma baskısı yapan yatırım bankası Goldman Sachs ev sahipliği yaptı.
HÜKÜMET UMUDUNU ABD SERMAYESİ
Bakan Şimşek, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD’li fon yöneticileriyle görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.
- İki ayrı önemli etkinliğe katılarak ülkemize ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkânı buldum. Ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım. Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum.
Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 19, 2023
ABD temaslarımız kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile verimli görüşmeler yapıyoruz.
Bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak… pic.twitter.com/YIW6qSjWmr
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