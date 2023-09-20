Hükümet umudunu ABD fonlarına bağladı! Bakan Şimşek fon kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu

Yurt dışında sıcak para arayışlarını sürdüren Ak Parti Hükümeti, ABD finans çevreleriyle yakın temas halinde.. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta ABD’li yatırımcılarla buluştu. ABD’lilere Türkiye’nin ekonomideki yol haritasını sundu.

Hükümet umudunu ABD fonlarına bağladı! Bakan Şimşek fon kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta ABD'li fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile buluştu.

Görüşmelere, yayınladığı raporlarla Türkiye’ye faiz artırma baskısı yapan yatırım bankası Goldman Sachs ev sahipliği yaptı.

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HÜKÜMET UMUDUNU ABD SERMAYESİ

Bakan Şimşek, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD’li fon yöneticileriyle görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

- İki ayrı önemli etkinliğe katılarak ülkemize ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkânı buldum. Ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım. Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum.

# Mehmet Şimşek # Sıcak para # abd
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