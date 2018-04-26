Hükümetin baskın seçim kararı turizmide etkileyecek. Turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da da turizmciler bu durumdan bir hayli şikayetçi.





Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da sezon ortasına denk gelen seçimlerden nasibini aldı.



Marmaris TÜRSAB Yönetim Kurulu başkanı Ali Kırlı, iç piyasada turizmin ciddi anlamda etkilendiğini belirtti.



Çok sayıda rezarvasyon iptallerinin yaşandığını belirten Kırlı, yaşanan mağduriyetlerin altını çizdi.



Uzmanlar erken seçim kararının, iç turizme etkisini Haziran Temmuz aylarında hissetireceğini belirtiyor.



Güney Ege Turist Otelciler ve İşletmeciler Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Fahri Tan erken seçim kararını değerlendirdi.



Fahri Tan, erken seçim kararının iç piyasayadaki etkilerini anlattı.







HABER-KAMERA : ANIL HANÇERLİ

ulusal.com.tr

Hükümetin erken seçim kararı turizmi de vurdu.Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da sezon ortasına denk gelen seçimlerden nasibini aldı.Marmaris TÜRSAB Yönetim Kurulu başkanı Ali Kırlı, iç piyasada turizmin ciddi anlamda etkilendiğini belirtti.Çok sayıda rezarvasyon iptallerinin yaşandığını belirten Kırlı, yaşanan mağduriyetlerin altını çizdi.Uzmanlar erken seçim kararının, iç turizme etkisini Haziran Temmuz aylarında hissetireceğini belirtiyor.Güney Ege Turist Otelciler ve İşletmeciler Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Fahri Tan erken seçim kararını değerlendirdi.Fahri Tan, erken seçim kararının iç piyasayadaki etkilerini anlattı.