Hükümetin Ekonomi Yönetimi Dışarıdan Para İstenmediğini Belirtti

Londralı ve New Yorklu yatırımcının eliyle Türkiye'ye sıcak para sokmaya çalışan hükümetin ekonomi yönetimi, dışarıdan para istenmediğini iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şunu net şekilde söyleyeyim, hiçbir yurt dışı ziyaretimde hiçbir kimseden para talebinde bulunmadık." dedi.

Hükümetin Ekonomi Yönetimi Dışarıdan Para İstenmediğini Belirtti
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Türkiye'ye sıcak para sokmaya çalışan hükümetin ekonomi yönetiminden yatırım turlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kimseden para talebinde bulunmadık" dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Şimşek, "Şunu net şekilde söyleyeyim, hiçbir yurt dışı ziyaretimde hiçbir kimseden para talebinde bulunmadık." ifadelerini kullandı.

JPMorgan Yıl Sonu Merkez Bankası Tahminini Yükseltti

Öte yandan JPMorgan, Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artışı sonrası 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan Türkiye Başekonomisti, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtti.

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# Mehmet Şimşek # Sıcak para
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