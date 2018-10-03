Hükümetin enflasyon hesabı yine tutmadı. Bakan gerçeği bu sözlerle kabul etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı enflasyonun yüzde 6,30 artmasının beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı.
Ekim'de daha iyi bir tablo olacağını savunan Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında fiyatlandırma paydaşlarıyla toplantı yapacaklarını belirtti.
NTV Canlı yayınına katılan Albayrak, Amerikalı danışmanlık şirketi McKinsey ile ekonomi için yapılan anlaşmaya gelen eleştirilere de yanıt verdi. Şirketten görüş alacaklarını ama politikaları milli bir şekilde uygulayacaklarını öne sürdü.
ulusal.com.tr
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