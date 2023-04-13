Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu duyurdu.