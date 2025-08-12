Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifi açıklandı

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet, memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için ise yüzde 6 zam teklifinde bulundu.

2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yine yüzde 4 zam önerildi.

6,5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmeler, memur maaşlarını doğrudan etkileyecek.

MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için şu taleplerde bulunmuştu:

10 bin lira taban aylık zammı

Yüzde 10 refah payı

İlk 6 ay için yüzde 25 oransal zam

2027 yılı için ise:

7 bin 500 lira taban aylık zammı

İlk 6 ay için yüzde 20

İkinci 6 ay için yüzde 15 zam

Bu talepler doğrultusunda 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 47 zam istenmişti.

Ayrıca enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi talep edilmişti.