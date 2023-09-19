Hükümetin umudu yabancı sermayede! Dış finansman miktarını açıkladı

AK Parti hükümeti, ekonomide umudunu yabancı sermayeye bağladı. Erdoğan ve Şimşek, ABD’de kaynak arayışında…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ABD’li finans ve ekonomi çevreleriyle temaslar yürütüyor. New York’ta ABD’nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile 50 Türk şirketi ve bankalarının yöneticileri, “Türkiye Yatırım Konferansı”nda buluştu. Erdoğan ve Şimşek, 20 Eylül’de 25 Amerikalı şirketin yöneticileri ile özel toplantıda bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik adımların ardından dış finansmana erişimdeki sorunları aştıklarını söyledi. Hazineye son 3 ayda giren yabancı sermayeyi açıkladı.

- Hazirandan bu yana yurt dışından bankacılık sektörümüz 6 milyar 767 milyon dolar, bankalar dışı finansal kuruluşlarımız 367 milyon dolar ve reel sektörümüz 3 milyar 266 milyon dolar olmak üzere toplam 10,4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladı. Bu, ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir.

Orta Vadeli Program'ın önemli bir ayağının da dış kaynak olduğunu hatırlatan Şimşek, “Adeta önde gelen tüm ekonomiler Türkiye'yi yatırım için radarına aldı" ifadelerini kullandı.