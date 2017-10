Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bakanlığımızın yaptığı tahminlere göre 3. çeyreğe ilişkin büyüme beklentimiz şu anda yüzde 9,6. Çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Dolar kurundaki yükselişe değinen Zeybekci, "Kurda spekülatif bir hareket var. Önümüzdeki dönemde bu spekülatif hareketin sonlanmasını ve normalleşme sürecinin tekrar başlamasını bekliyorum. Bazı spekülasyonlara tabi olan kurda ve faizde ama özellikle kurda daha elle tutulur, itibarlı bir iyileşme mutlaka olacak. Faiz de bunu takip edecek. Kurun yüzde 1,5-2'ye yakını zaten dolar endeksinde son 2 haftada görülen yükselişten kaynaklanıyor." diye konuştu.



Zeybekci, Bakanlığının ekonomideki büyüme tahmininin sorulması üzerine, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin şu an itibarıyla yüzde 9,6 olduğunu söyledi. "3. çeyrekte çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz." ifadesini kullanan Zeybekci, şöyle devam etti:







"4. çeyrekte de güzel bir sonuç bekliyoruz. Yıl sonu toplamda yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Geçen sene üçüncü çeyrek büyümesinin eksi olması nedeniyle baz etkisi de var. Yaklaşık 2-2,5 puan oradan geliyor. İhracat ve yatırımlar yine güçlü şekilde destek veriyor, ikinci sırada o var. Kapasite kullanım oranıyla üretimde güçlü bir destek var. Üçlü bu sırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim. Tam bizim istediğimiz gibi."



"Stok yapılmaması fiyatlara yansıyor"



Zeybekci, üretimin artması için de yapılması gerekenler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: Türkiye 'de para bu kadar pahalı, finans bu kadar maliyetli, faizler bu kadar yüksek olduğu zaman insanlar yatırımla ilgili iştahlı davranmıyorlar. Normal bir şey. Çünkü bu fiyatla yatırım kararı almak daha zor oluyor. Para pahalı olduğu zaman stok yapmaktan kaçınılıyor. Stok yapmadığınız zaman piyasada taleple ilgili en ufak bir kıpırdanma olunca, doğrudan üretime kadar giden bölümde bir boşluk oluşuyor. Hiç kimse stok yapmamış, üretimde en ufak dalgalanma direkt fiyatlara yansıyor."Zeybekci, kırmızı et ithalatıyla ilgili olarak Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine, et ithalatı yetkisinin sadece Et ve Süt Kurumuna verildiğine dikkati çekti. Zeybekci, "Tek cümleyle şöyle söyleyeyim; devletten tüccar olmaz. Orada piyasa şartlarını, piyasa aktörlerinin rahat ticaret yapabileceği hale getirmek lazım. Tabii ki devlet olarak bunu regüle edeceğiz." ifadelerini kullandı.Zeybekci, bazı tarımsal ürünlerde gümrük vergilerinin indirildiğini hatırlatarak, gerektiğinde, anında devreye girerek etkili müdahalelerde bulunabildiklerini söyledi. Hayatında tarlaya girmemiş, eline çapa almamış bazı kişilerin bu konuda eleştiride bulunmaması gerektiğini belirten Zeybekci, "Hiç kimse şu anda bu hükümet ten ve bizden daha milliyetçi şekilde tarımı kollayamaz. Tarımsal üretimi sürdürülebilir şekilde garanti altına almak gibi bir hassasiyeti en yükseğe çıkarıyoruz. Biz nerede, nasıl hassas olmamız gerektiğini biliyoruz ama piyasada spekülatif hareketler oluyor." dedi.Zeybekci, ABD'nin, Türkiye gibi bazı ülkelerin çelik ürünü ithalatına yönelik anti damping vergisi getirmesi kararı ile ilgili ise "Biz dahil diğer ülkeler buna mutlaka karşılık vereceklerdir." ifadesini kullandı.