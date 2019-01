Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, A Haber'de soruları yanıtladı.



Pakdemirli, sebze ve meyveyle ilgili soruları da cevaplandırdı.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:



"Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi.



Gıda komitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile çok ciddi çalışmaya başladı. 3 bakan anlık kararları alıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz noktalarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birçok konuda geç kalmamış oluyoruz. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda parekende yasasını da ele almamız lazım.



Küçükbaş ve büyükbaş tüketicinin tercihidir. Büyükbaş hayvan tercih edilmeye başlandı. Eskiden de küçükbaş ihracatı yapan bir ülkeydik ve yapma isteğimiz devam ediyor. Hayvan nüfusunu artıracak proje de hazırlandı. Kaynağı da ilgili bakanlıklar ayarladı. Bu kadar hayvana ihtiyacımız yok ama ihracat yapma düzeyine geldi. 2022 yılında Türkiye küçükbaş hayvan ihracatına başlar.



Ortadoğu’ya ihraç etme çalışmalarımız devam ediyor. 2021’den itibaren bir hayvanın doğması büyümesi gelişmesi 3-4 yıl alıyor. 2002’de 1 yılda 6 kilo et yiyen vatandaşlar bugün 15 kilo et tüketmeye başladı. Balıkta hiç büyümedik. Tavukta 10 kilogramdan 26 kilograma ilerlemişiz. Balıktaki tavuktaki ihracatı düşündüğümüzde ithalat önemli bir rakam değil.



Etle ilgili tüketicinin tercihi varsa eksikleri tamamlamak için planımızı ortaya koyduk ve bu durum 2021 itibariyle sorun olmaktan çıkacaktır. Piyasaları dengelemek için yurt dışı daha ucuz olacaksa tercih etmeliyiz. Burada önemli olan tüketicinin daha ucuza yemesidir, üretici için de karlılığı belli düzeyde tutulacak şekilde yapılması gerekiyor.



(Hayvan hakları hakkında) Hayvanlara yönelik çalışmalarda ölü bir hayvan gördüğümüzde bakıp, bu işin suç mu doğal kaynaklı mı bakalım dedik, o anlamda bir yönümüz oldu. Parasal cezaları misliyle artıracağız. Hayvan sahipleri, hayvanlarına sahip çıkmak zorunda kalacak. Yazlık bölgelerde özellikle görüyoruz.



(Kenevir ekim hedefi hakkında) Kenevir kontrollü yapılması açısından çok faydalı. Yağlı tohumlar arasında, sağlıklı yağlar arasında yer almaktadır. Endüstride kullanıldığı çok alan var. Özellikle yaptığımız ithalat var. Buradan 200-300 milyon dolar para kazanma durumumuz var. İhraç edecek vaziyete gelirsek çok iyi olacak.. Yetiştirilmesi kolay bir bitki. Türkiye'nin her tarafından başvuru ve talepler geliyor. Topluyoruz, değerlendikten sonra ürünün üretilebilecek alanlarında geliştirmeyi düşünüyoruz. Başvuruları topluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendireceğiz.



(Barajların durumu) Kar stoğumuz var, barajlarımız dolu.



(Tarım sigortası hakkında) Devletten hemen beklentiye giriliyor. Koşullar uygunsa zararın tamamını alıyorsunuz. Felaket oldu geçen hafta, bu hafta 35 milyon para ödüyor olacağız. Teşekkür ediyorum, yaraların sarılması için gereği yapıldı. Tarım sigortasını yapanlar gece rahat uyuyor diye düşünüyorum."



