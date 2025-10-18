Hurda araç düzenlemesi Meclis’te! TOGG almak isteyenlere büyük kolaylık geliyor

25 yaşını doldurmuş araç sahiplerini ilgilendiren yeni hurda teşviki Meclis gündeminde. Teklife göre 1999 ve öncesi model aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, yerli üretim TOGG T10X’i ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hurda araç düzenlemesi Meclis’te! TOGG almak isteyenlere büyük kolaylık geliyor
Otomotiv piyasasını canlandıracak yeni bir düzenleme için çalışmalar başladı. TBMM’ye sunulan hurda teşviki teklifi, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine önemli avantajlar sunuyor.

1999 model veya daha eski araçlarını devletin belirlediği hurda merkezlerine teslim eden vatandaşlar, TOGG T10X alımlarında ÖTV ödemeyecek. Aracını trafikten tamamen çekenler için bu, ciddi bir fiyat indirimi anlamına geliyor.

Henüz teklif yasalaşmadı ancak Meclis onayı sonrası uygulama kapsamı ve detayların kısa sürede netleşmesibekleniyor. Ayrıca üç ve üzeri çocuğu olan ailelerin teşvikten öncelikli yararlanması öngörülüyor.

Yalnızca Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en az yüzde 40 olan araçlar kapsama alınacak. Mevcut sistemde bir aracın satış fiyatına önce ÖTV, ardından KDV eklendiği için fiyat neredeyse iki katına çıkıyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda devlet ÖTV’yi tamamen üstlenecek. Bu da yaklaşık 1 milyon 800 bin TL’lik TOGG T10X fiyatını 800 bin TL seviyesine kadar düşürebilir.

Uzmanlar, düzenlemenin otomotiv piyasasında uzun süredir beklenen hareketliliği yaratabileceğini belirtiyor. Ancak uygulamanın kapsamı, bütçeye etkisi ve kimlerin dahil olacağı TBMM’deki görüşmelerin ardından netleşecek.

TOGG T10X Teknik Özellikleri:

52,4 kWh kapasiteli batarya
314 km menzil (WLTP)
DC hızlı şarj desteği
29 inç panoramik dijital ekran
441 litrelik bagaj hacmi
Geniş iç hacim, modern kokpit
“V1 Standart Menzil” donanım paketi
Akıllı sürüş ve bağlantı sistemleri

