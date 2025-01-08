Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, 2000 model altındaki araçların hurdaya ayrılmasını ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle yeni araç alımının teşvik edilmesini hedefliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi?
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Teklife göre, eski araçlarını hurdaya çıkaranlar, Türkiye’de üretilmiş yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek. 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsayan düzenleme, emisyon değerlerini düşürmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. TÜİK verilerine göre, 25 yaş üstü araçların toplam araç parkındaki oranı yüzde 25 civarında.

Ticari Araçlara Destek

Teklif, ticari araç sahipleri için de avantajlar sunuyor. Şoför esnafı, ticari araçlarını yenilerken hem ÖTV hem de Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden faydalanabilecek. Bu düzenlemenin ulaşım sektörüne katkı sağlaması bekleniyor.

Ağır Hasarlı Araçların Trafikten Çekilmesi

Ayrıca, ağır hasarlı araçların tamamen trafikten çıkarılması ve yeniden trafiğe sokulmasının yasaklanması teklif ediliyor. İhlaller durumunda yüksek para cezaları uygulanması ve sigorta şirketlerine yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, teklifin teknik ve ekonomik boyutlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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