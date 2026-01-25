Hurda teşviki yasası son durum ne, meclisten geçti mi? 25 yaş üstü araçlara ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli?

Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı TBMM’den gelecek haberde. MHP tarafından sunulan hurda teşviki kanun teklifi, otomotiv piyasasını hareketlendirmeye hazırlanıyor. Peki, 25 yaş ve üzeri aracı olanlar için ÖTV muafiyeti çıktı mı? Hangi araçlar kapsama giriyor? İşte 2026 yılı hurda yasası çalışmalarına dair tüm detaylar...

Meclis Gündemi Yoğun: Hurda Teşviki Yasalaşacak mı?

TBMM, 12. Yargı Paketi ve emekli zammı gibi kritik başlıkların yanı sıra, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan hurda teşviki kanun teklifini de gündemine aldı. Teklif, ekonomik canlanma ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Kanun Teklifi Neleri Kapsıyor?

Meclise sunulan taslak, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesini öngörüyor. Bu araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı en az %40 olan sıfır araçları satın alırken ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Bütçeye 45 Milyar TL Katkı Sağlayacak

Kanun teklifinin sahibi İsmail Özdemir, yaptığı son değerlendirmelerde düzenlemenin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Özdemir’e göre teklifin yasalaşması durumunda:

Merkezi bütçeye 45 milyar TL ilave kaynak sağlanacak.

İç pazar hareketlenecek.

Otomotiv sektörü ve yan sanayide ek istihdam yaratılacak.

Özdemir, vatandaşların beklentileri doğrultusunda teklifin yürürlüğe girmesi için çalışmaların gayretle sürdüğünü belirtti.

ÖTV Muafiyeti ile Hangi Araçlar Alınabilecek?

Taslak, sadece Türkiye'de üretilen ve %40 yerlilik şartını sağlayan modelleri kapsıyor. Eğer teklif mevcut haliyle yasalaşırsa, ÖTV indiriminden yararlanılabilecek başlıca modeller şunlar olacak:

Togg: T10X

Fiat: Egea Cross, Egea Transporter, Fiorino

Toyota: CH-R

Hyundai: i10, i20, Bayon

Ford: Transit, E-Transit, Tourneo Custom

Volkswagen: Transporter