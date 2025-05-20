IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?

1 Mart itibarıyla bazı bankalar, havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte, IBAN’a yapılan para transferlerinde SMS ile onay süreci zorunlu hale geldi. Kullanıcılar, para transferi işlemini başlattığında ekrandaki işlemi tamamlamak için telefonlarına gönderilen onay kodunu girmeden işlem sonuçlanmayacak.