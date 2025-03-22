IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat! Farkında olmadan suç işliyor olabilirsiniz
Son dönemde işletmelerin IBAN üzerinden ödeme talep etmesi yaygınlaşırken, uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Fatura kesilmeden yapılan bu ödemeler, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi ciddi suçlara ortak olmanıza neden olabilir.
Son yıllarda pek çok işletme, kredi kartı komisyonlarını ve vergi yükünü azaltmak amacıyla müşterilerinden doğrudan IBAN’a ödeme yapmalarını talep ediyor.
Haber Global'e göre, özellikle kuaför, giyim mağazası ve küçük esnaf gibi işletmeler, bu yöntemi yaygın olarak kullanıyor. Ancak uzmanlar, bu ödeme yönteminin ciddi yasal riskler taşıdığını ve farkında olmadan suç işlemeye yol açabileceğini belirtiyor.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN ile yapılan ödemelerin, kara para aklama ve yasa dışı ticaretle bağlantılı olabileceğini vurguluyor.
Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.
Ayrıca, kayıt dışı yapılan bu ödemeler vergi kaçakçılığına zemin hazırlıyor ve ödemeyi yapan vatandaşlar da dolaylı olarak bu suça dahil olabiliyor.
Uzmanlar, IBAN üzerinden ödeme yapmadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:
- Ödeme yapacağınız işletmenin yasal olup olmadığını kontrol edin.
-Fatura veya fiş almadan ödeme yapmayın.
- Online alışverişlerde IBAN ödemesinden kaçının, dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.
- Kredi kartı kullanımı, hem tüketici hakları hem de kredi notu açısından avantaj sağlar.