IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat! Farkında olmadan suç işliyor olabilirsiniz

Haber Global'e göre, özellikle kuaför, giyim mağazası ve küçük esnaf gibi işletmeler, bu yöntemi yaygın olarak kullanıyor. Ancak uzmanlar, bu ödeme yönteminin ciddi yasal riskler taşıdığını ve farkında olmadan suç işlemeye yol açabileceğini belirtiyor.