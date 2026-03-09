IBAN üzerinden para gönderenler dikkat! Yeni kural devreye girdi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), internet, mobil ve ATM üzerinden yapılan para transferleri için yeni kuralları hayata geçirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemdeki yüksek tutarlı para akışını yakından izlemek için yeni bir denetim mekanizması başlattı.
İnternet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM cihazları üzerinden yapılan para transferleri artık daha kapsamlı bir kontrolden geçecek.
Uygulamanın ana amacı, büyük meblağlı işlemlerin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırmak. Kurum bu adımla kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı para hareketlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte para transferlerindeki açıklama zorunluluğu sınırı yeniden düzenlendi. MASAK'ın ilk aşamada 200 bin TL olarak belirlediği limit, yapılan son değerlendirmeler neticesinde 400 bin TL seviyesine yükseltildi.
Uygulamanın detaylarına göre, bir gün içerisinde tek seferde veya parça parça yapılan transferlerin toplamı 400 bin TL'yi aştığı takdirde, işlemi gerçekleştiren kişinin işlem açıklamasına en az 20 karakterlik bir metin girmesi mecburi tutulacak.
Açıklama alanının boş bırakılması veya sisteme girilen bilginin yetersiz bulunması durumunda, para transferi sistem tarafından onaylanmayacak.
MASAK'ın devreye aldığı sistem, işlem nedenlerinin çok daha net belirlenebilmesi için yeni işlem kategorilerini de içeriyor.
Kullanıcılar para gönderirken işlemlerinin mahiyetine uygun olarak işlem adımlarında şu seçeneklerden birini kullanabilecek:
Gayrimenkul alımı
Araç alımı
Borç ödeme
Bağış
Sigorta ve sağlık harcamaları
Kripto varlık işlemleri
Şans oyunu ödemeleri
Danışmanlık hizmetleri