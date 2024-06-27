IBAN'a para gönderenler dikkat! Zorunlu olacak

Son zamanlarda enflasyondaki yükseliş, birçok ürün ve hizmetin fiyatında rekor seviyelerde artışa neden oldu. Bu durum, ödemelerin nakit yerine IBAN numarası kullanılarak yapılmasını daha yaygın hale getirdi. Peki, IBAN'a para göndermek güvenli mi? IBAN üzerinden para transferi yapmanın riskleri nelerdir? İşte IBAN'a para gönderirken dikkat etmeniz gerekenler...

IBAN'A PARA GÖNDERME RİSKLERİ NELER?

Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak banka hesabına para gönderen vatandaşların açıklama kısmına aldıkları hizmet ve borç ödemesi gibi ifadeler yazması gerektiğini belirtti.

MUTLAKA YAPIN

Saygın, mobil bankacılığın gelişmesiyle nakit paraya dokunmanın azaldığını ve IBAN hesabına para gönderme işlemlerinin arttığını vurguladı. Ancak, bu kolaylıkların yanında bazı sorunların da ortaya çıktığını ifade etti.

"Eğer bir açıklama yapmıyorsanız, bu para karşı tarafa borcunuz olduğu ve bu borcu ödemek için gönderdiğiniz olarak kabul edilir," diyen Saygın, bu durumun önüne geçmek için mutlaka açıklama yazılması gerektiğini söyledi.

KİRA ÖDEMELERİNDE DİKKAT

IBAN üzerinden kira ödemesi yapan kişilerin ise açıklama kısmına sadece "kira" yazması yeterli olmayacaktır dien Saygın şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yerine, '2024 Ocak ayı kirası' veya '2024 Şubat ayı kirası' gibi kiranın hangi aya ait olduğunu belirten ifadeler eklenmelidir. Bu şekilde yapılan açıklamalar, ileride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır."