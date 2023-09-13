İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli burs başvurusu hakkında araştırmalar hız kazanıyor. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği adı altında burs başvurularını kabul edecek olan İBB'nin başvurularının ne zaman başlayacağına dair merak büyük. İşte, 2023 İBB burs başvurularıyla ilgili güncel bilgiler...

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2023–2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacak.

Söz konusu tarihler İBB tarafından ilan edilince haberimizde yer vereceğiz.

İBB BURSUNA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

• Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

• Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak