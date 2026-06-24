İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı kanun kapsamında çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 197 memur istihdam edeceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı memur alımı takvimi resmi olarak işlemeye başladı. Kurumun ilan ettiği istihdam planlaması doğrultusunda, açılan kadrolara yerleşmek isteyenler için başvuru ekranı aktif hale getirildi.

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 2

Sürecin fiilen başlamasıyla birlikte adaylar, hızla aranılan şartlara ve takvimin nasıl işleyeceğine odaklandı.

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 3

İBB'nin paylaştığı resmi ilan metniyle birlikte adaylarda aranacak başvuru gereklilikleri, hangi branşlara ne kadar kadro ayrıldığına dair dağılım tablosu ve ilanın tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 4

İŞLEMLER İÇİN SON GÜN BELLİ OLDU

Kayıt işlemleri tamamen dijital altyapı üzerinden yürütülüyor. İBB, personel alımı başvurularını sadece e-Devlet kapısı üzerinden kabul ediyor.

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 5

Sisteme giriş yapan adayların, tespit edilen başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini eksiksiz bir şekilde bitirmesi şart koşuluyor.

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 6

Resmi takvime göre, adayların e-Devlet üzerinden yürütecekleri başvuru işlemlerini en geç 28 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamış olması gerekiyor.

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 7

İşte alım yapılacak kadrolar:

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 8

Sağlık Teknikeri | SH | Derece: 9 | Adet: 3 | Kadın/Erkek | KPSS: P93 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 9

Bilgisayar İşletmeni | GİH | Derece: 9 | Adet: 4 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 10

Mühendis (İnşaat) | TH | Derece: 8 | Adet: 22 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 11

Mühendis (Harita/Jeodezi) | TH | Derece: 8 | Adet: 10 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 12

Mühendis (Endüstri) | TH | Derece: 8 | Adet: 4 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 13

Mühendis (Makine) | TH | Derece: 8 | Adet: 10 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 14

Mühendis (Elektrik/Elektronik) | TH | Derece: 8 | Adet: 10 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 15

Mühendis (Bilgisayar/Yazılım) | TH | Derece: 8 | Adet: 6 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 16

Mühendis (Çevre) | TH | Derece: 8 | Adet: 6 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 17

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 10 | Adet: 5 | Kadın | KPSS: P94 | Taban Puan: En az 60

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 18

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 10 | Adet: 15 | Erkek | KPSS: P94 | Taban Puan: En az 60

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 19

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 10 | Adet: 20 | Erkek | KPSS: P94 | Taban Puan: En az 60

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 20

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 7 | Kadın | KPSS: P93 | Taban Puan: En az 60

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 21

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 40 | Erkek | KPSS: P93 | Taban Puan: En az 60

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 22

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 10 | Kadın | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 60

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İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları... - Resim: 23

İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 25 | Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 60

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ibb personel alımı