İBB personel alımında süreç başladı: İşte başvuru şartları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı kanun kapsamında çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 197 memur istihdam edeceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı memur alımı takvimi resmi olarak işlemeye başladı. Kurumun ilan ettiği istihdam planlaması doğrultusunda, açılan kadrolara yerleşmek isteyenler için başvuru ekranı aktif hale getirildi.
Sürecin fiilen başlamasıyla birlikte adaylar, hızla aranılan şartlara ve takvimin nasıl işleyeceğine odaklandı.
İBB'nin paylaştığı resmi ilan metniyle birlikte adaylarda aranacak başvuru gereklilikleri, hangi branşlara ne kadar kadro ayrıldığına dair dağılım tablosu ve ilanın tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.
İŞLEMLER İÇİN SON GÜN BELLİ OLDU
Kayıt işlemleri tamamen dijital altyapı üzerinden yürütülüyor. İBB, personel alımı başvurularını sadece e-Devlet kapısı üzerinden kabul ediyor.
Sisteme giriş yapan adayların, tespit edilen başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini eksiksiz bir şekilde bitirmesi şart koşuluyor.
Resmi takvime göre, adayların e-Devlet üzerinden yürütecekleri başvuru işlemlerini en geç 28 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamış olması gerekiyor.
İşte alım yapılacak kadrolar:
Sağlık Teknikeri | SH | Derece: 9 | Adet: 3 | Kadın/Erkek | KPSS: P93 | Taban Puan: En az 70
Bilgisayar İşletmeni | GİH | Derece: 9 | Adet: 4 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (İnşaat) | TH | Derece: 8 | Adet: 22 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (Harita/Jeodezi) | TH | Derece: 8 | Adet: 10 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (Endüstri) | TH | Derece: 8 | Adet: 4 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (Makine) | TH | Derece: 8 | Adet: 10 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (Elektrik/Elektronik) | TH | Derece: 8 | Adet: 10 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (Bilgisayar/Yazılım) | TH | Derece: 8 | Adet: 6 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
Mühendis (Çevre) | TH | Derece: 8 | Adet: 6 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 10 | Adet: 5 | Kadın | KPSS: P94 | Taban Puan: En az 60
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 10 | Adet: 15 | Erkek | KPSS: P94 | Taban Puan: En az 60
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 10 | Adet: 20 | Erkek | KPSS: P94 | Taban Puan: En az 60
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 7 | Kadın | KPSS: P93 | Taban Puan: En az 60
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 40 | Erkek | KPSS: P93 | Taban Puan: En az 60
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 10 | Kadın | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 60
İtfaiye Eri | GİH | Derece: 9 | Adet: 25 | Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 60