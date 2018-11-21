İstanbul Deniz Otobüsleri'nden sonra İstanbullulara bir kötü haberde TURYOL'dan geldi. Tarifeli ve düzenli sefer yapan TURYOL'un Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can "Artan maliyetler, özellikle akaryakıttaki yüzde 143'lük artış nedeniyle kontak kapatabiliriz" dedi.

İDO'nun özelleştirilme süreci sonrasında artan maliyet nedeniyle 1 Aralık itibari ile Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son vereceğini duyurmuştu.



İdo'nun kararının üzerinden 1 hafta dahi geçmeden TURYOL'dan da bir açıklama geldi.



TURYOL, İstanbul'da Kadıköy-Haydarpaşa-Eminönü-Karaköy ve Üsküdar hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor.



TURYOL ve İDO şirketleri motor parçalarının dövize endeksli olması nedeniyle maliyetlerin artmasından şikayetçi...



ulusal.com.tr