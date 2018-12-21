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IEA Başkanı Fatih Birol'dan petrol üretimi ile ilgili flaş açıklama: 2025'te...

IEA Başkanı Fatih Birol: "2025 yılı civarında Amerika'nın toplam petrol üretimi, hemen hemen Rusya ve Suudi Arabistan'a eşit olacak"

IEA Başkanı Fatih Birol'dan petrol üretimi ile ilgili flaş açıklama: 2025'te...

IEA Başkanı Fatih Birol: "Bu gelişmeyle (ABD üretiminde artış) fiyatların sadece Orta Doğu ve Rusya tarafından belirlenemeyeceği bir döneme giriyoruz"

"Katar, dünya enerji piyasalarında lider bir ülke ve OPEC'ten ayrılma kararı sürpriz oldu"

"Katar, şu an itibarıyla LNG'nin en güvenilir ve en önemli aktörü"

"Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz"

ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #Fatih Birol
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