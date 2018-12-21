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IEA Başkanı Fatih Birol'dan petrol üretimi ile ilgili flaş açıklama

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol ve enerji konusunda gündemi değerlendirdi. "Petrol fiyatlarında yükseliş beklemediklerini" kaydeden Birol, Katar'ın OPEC'ten ayrılmasını "Sürpriz" olarak nitelendirdi.

IEA Başkanı Fatih Birol'dan petrol üretimi ile ilgili flaş açıklama

Anadolu Ajansı Enerji Masası'nda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol ve enerji gündemini değerlendirdi.

Birol "Petrol fiyatlarında yükseliş beklenmediğini" söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, doğalgaz konusunda Türkiye'yi büyük bir fırsatın beklediğini vurguladı.

Sıvılaştırılmış doğalgaz konusuna da değinde Fatih Birol. Katar'ın LNG'ye yöneldiğini ifade etti.

Birol, Katar'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden ayrılmasını ise "Sürpriz" olarak nitelendirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fatih Birol
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