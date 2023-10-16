Ihlamurun Fiyatı Altınla Yarışıyor

Havaların soğumasıyla kış aylarının vazgeçilmezi ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ıhlamurun fiyatı altınla yarışır oldu. Son yapılan zamlarla birlikte oldukça yükselen ıhlamur fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyor. Yapraklı ıhlamurun fiyatı 650, çiçekli ıhlamurun fiyatı ise 750 liradan satışa sunuluyor. Ancak kaliteden kaliteye fiyatlar değişebiliyor. En yüksek 1200 lirayı bulabiliyor. Kilosu bin TL olan çiçek ıhlamurun paket fiyatı 50 TL. Ihlamur fiyatlarındaki yükseliş her ne kadar vatandaşı üzüyor olsa da kış aylarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.