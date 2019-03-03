İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Resmi Gazete'nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin “6 ay” olarak belirtilen yürürlük süresi “1 yıl” olarak değiştirildi.



Böylece söz konusu tebliğle daha önce belirlenen şartlar çerçevesinde ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi 6 ay uzatılmış oldu.