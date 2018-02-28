İhracat rakamları açıklandı. TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan verilere göre dış ticaret açığı ocakta iki katına çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Türkiye'nin ihracatı, ocakta yıllık bazda yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar oldu



İthalat ise yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı böylece ocakta ikiye katlandı. Yüzde 108,8 artış kaydeden dış açık 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 72,1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57,9'a düştü.



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, İtalya ve Irak takip etti.



Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Ocak ayında 2 milyar 176 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya, Almanya ve Amerika izledi.





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