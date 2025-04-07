İhracat yasağı üreticiyi sarstı: Fiyatlar düşebilir, zarar büyüyebilir

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yasağın zamanlamasına tepki göstererek, üreticilerin mağdur olacağını söyledi.

"Yasağın mayıs sonunda başlaması daha uygun olurdu. En azından büyük kısmını tüketmiş olurduk. Depolarda geçen yıla göre 3 katı limon var. Çiftçi bu durumda para kazanamayacak."

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, yasağın gerekçesi olarak yurt içi arz-talep dengesinin korunması ve arz güvenliği gösterildi. Ancak üreticiye göre bu karar, sahadaki gerçekleri dikkate almıyor.

"Bu yasak biraz erken geldi. Mersin ve Nevşehir bölgelerindeki limonlar aşamalı şekilde piyasaya sunuluyordu."

İhracat yasağının piyasada fiyatların düşmesine neden olacağını belirten Doğan, depolardaki ürünün iç pazarda tamamen tüketilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

"Kapılar kapanınca fiyatlar düşecektir. Tüm limonu iç piyasada tüketme şansımız yok. Ağustos-eylül gibi yeni limon çıkınca, depoda eski limon kalırsa ciddi zarar olur."

Doğan, Haziran ayından itibaren Arjantin ve Afrika ülkelerinden limon ihracatının başladığını hatırlatarak, bu süreçte Türkiye limonunun dış pazarda daha az tercih edildiğini söyledi.

"Haziran'da Arjantin ve Afrika limonları piyasaya çıkıyor. Bizim limonlara o dönemde ilgi azalıyor. Bu nedenle elimizdeki ürünü zamanında değerlendirmemiz çok önemli."

Ziraat odalarının görüşünün alınmamasını eleştiren Doğan, şubat ayında yaşanan don nedeniyle birçok bahçede yeni sezon ürünü kalmadığını da belirtti.

"Şubat ayında don oldu. Bahçelerin büyük çoğunluğunda şu anda yeni sezona dair limon yok. Planlama yapılırken bu da göz önünde bulundurulmalıydı."