İhracat yüzde 7,9 arttı ithalat yüzde 8,5 azaldı. Verilere göre Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 47 düştü. Uzmanlara göre dış ticaret açığı ekonomin daralmasından kaynaklanıyor.

Türkiye ekonomisi daralıyor. Dış ticaret açığı da buna bağlı olarak azalıyor. İthalattaki düşüş ise en çok üretimi etkiliyor. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre; ihracat 2019 yılı temmuz ayında, geçen yıla göre yüzde 7,9 yükseldi. İthalatta ise gerileme yaşandı. Veri, yüzde 8,5 azaldı.Uzmanlara göre, dış ticaret açığının düşmesi ekonomin daralmasından kaynaklanıyor. İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Melih Baş, Türkiye'deki üretim krizine dikkat çekti.Baş, Türkiye'nin diğer ülke ekonomilerini büyüttüğünü vurguladı.İşsizlik sorunu ise artıyor. Melih Baş'a göre, kötü giden tablodan en çok istihdam verileri etkilenecek.