Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar’dan “ithalatı durdurma” önerisi geldi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Seyyar, “6 milyar dolarlık kaynağı çiftçiye verelim, 12 milyar dolar cari açıktan kurtulalım” dedi

İhracatçı, hükümete, “tarımda ithalatı durdurma” önerisi yaptı.



Ulusal Kanal’a konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, “artık ithalata dur diyelim, 1-2 yıl sabredelim” dedi.



Et fiyatı çok yüksek. Süt fiyatları da… Çiftçiye verilen bedel çiftçiyi mutlu etmiyor, hayvan yetiştirmiyor. İhracatçı Seyyar’ın çözüm önerisi somut.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı’na göre bu hesapla ana tüketim maddesi olan et ve sütte fiyatı aşağı çekilecek. Yani enflasyon düşecek.