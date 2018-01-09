Türk ihracatçılar Asya - Pasifik’e yöneldi. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar "Bugünün pazarı Asya-Pasifik, ihmal edilmemeli. İhracatçılar, bütün enerjisini Batı’dan çok Doğu’ya vermeli" dedi.

İhracatçılar yüzünü Asya pazarına çevirdi. Yılda 50 milyon ton yaş¸ sebze ve meyve üreten Türkiye, geleneksel Avrupa pazarlarının dışına çıkmaya çalışıyor.



Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Seyyar, Turqualty (turkaliti) programı kapsamında Türk çiftçinin ürünlerini Çin’e pazarlayacaklarını söyledi.



Seyyar, Asya-Pasfik pazarının önemini anlattı.



Bu arada Manisa Alaşehir’den Malezya'ya ilk yaş meyve ihracatı yapıldı. Cena Tarım'a ait üç konteyner nar, Malezya'a doğru yola çıktı.





HABER-KAMERA: AKIN KARA

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