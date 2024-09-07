İhtiyaç kredilerinde gerileme: En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? İşte faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 29 Ağustos ile sona eren haftada ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. İhtiyaç kredisi faiz oranı, son 7 haftada 5,7 puan azalarak yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye geriledi. Finansman ihtiyacı olanlar kredi arayışlarını sürdürürken, bankaların faiz oranları yakından takip ediliyor. 200 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinin aylık taksiti bazı bankalarda 22 bin TL civarında bulunuyor. Peki, 200 bin TL için 12 ay vadeli kredi faiz oranı ve toplam geri ödeme ne kadar oldu?

Faiz Oranı: Yüzde 4,09

Aylık Taksit: 22.970 TL

Toplam Ödeme: 276.794 TL

CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,84

Aylık Taksit: 22.555 TL

Toplam Ödeme: 271.981 TL

Garanti BBVA (Yaz Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,17

Aylık Taksit: 23.104 TL

Toplam Ödeme: 278.571 TL

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Aylık Taksit: 23.744 TL

Toplam Ödeme: 286.255 TL

Akbank Hızlı (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,43

Aylık Taksit: 23.541 TL

Toplam Ödeme: 283.817 TL

QNB Finansbank "İyi ki Tanışmışız" dedirten kredi

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 23.138 TL

Toplam Ödeme: 278.973 TL

Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık Taksit: 23.474 TL

Toplam Ödeme: 281.684 TL

ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 22.307 TL

Toplam Ödeme: 269.012 TL