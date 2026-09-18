İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları

Bankaların güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, 250.000 TL tutarında ve 24 ay vadeli kredilerin faiz oranları, aylık taksit tutarları ile toplam geri ödeme miktarları netleşti. İşte banka banka güncel faiz oranları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 1

Artan kredi faizlerine rağmen bankalar ihtiyaç kredisi kampanyalarını güncellemeye devam ediyor.

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 2

250.000 TL için 24 ay vadeli kredilerde güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 3

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 16.644,41 TL
Toplam geri ödeme: 400.903,34 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 4

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 16.865,01 TL
Toplam geri ödeme: 406.010,24 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 5

ING
Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit: 16.975,85 TL
Toplam geri ödeme: 408.670,40 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit: 16.975,85 TL
Toplam geri ödeme: 408.857,90 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 7

Enpara
Faiz oranı: %3,39
Aylık taksit: 17.087,05 TL
Toplam geri ödeme: 410.089,20 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 8

Odea
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 17.310,50 TL
Toplam geri ödeme: 416.889,50 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 9

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %3,59
Aylık taksit: 17.535,37 TL
Toplam geri ödeme: 422.286,38 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 10

CEPTETEB
Faiz oranı: %3,64
Aylık taksit: 17.648,32 TL
Toplam geri ödeme: 424.997,18 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 11

GetirFinans
Faiz oranı: %3,74
Aylık taksit: 17.875,29 TL
Toplam geri ödeme: 430.256,96 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 12

Dünya Katılım
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 17.989,28 TL
Toplam geri ödeme: 433.180,22 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 13

Türkiye Finans
Faiz oranı: %3,82
Aylık taksit: 18.057,85 TL
Toplam geri ödeme: 434.825,90 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 14

DenizBank
Faiz oranı: %3,82
Aylık taksit: 18.057,85 TL
Toplam geri ödeme: 434.825,90 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 15

Akbank
Faiz oranı: %3,89
Aylık taksit: 18.218,31 TL
Toplam geri ödeme: 438.676,94 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 16

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %3,91
Aylık taksit: 18.264,28 TL
Toplam geri ödeme: 438.342,72 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 17

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %3,99
Aylık taksit: 18.448,71 TL
Toplam geri ödeme: 444.019,04 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 18

Yapı Kredi
Faiz oranı: %3,99
Aylık taksit: 18.448,71 TL
Toplam geri ödeme: 444.206,54 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 19

İş Bankası
Faiz oranı: %4,05
Aylık taksit: 18.587,59 TL
Toplam geri ödeme: 447.539,66 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 20

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %4,09
Aylık taksit: 18.680,45 TL
Toplam geri ödeme: 449.580,80 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 21

N Kolay
Faiz oranı: %4,39
Aylık taksit: 19.383,69 TL
Toplam geri ödeme: 466.646,06 TL

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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları - Resim: 22

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,99
Aylık taksit: 18.448,71 TL
Toplam geri ödeme: 444.206,54 TL

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