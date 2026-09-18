İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 250 bin TL kredinin aylık taksiti ne kadar? İşte 24 ay vadede bankaların faiz oranları
Bankaların güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, 250.000 TL tutarında ve 24 ay vadeli kredilerin faiz oranları, aylık taksit tutarları ile toplam geri ödeme miktarları netleşti. İşte banka banka güncel faiz oranları...
Artan kredi faizlerine rağmen bankalar ihtiyaç kredisi kampanyalarını güncellemeye devam ediyor.
250.000 TL için 24 ay vadeli kredilerde güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 16.644,41 TL
Toplam geri ödeme: 400.903,34 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 16.865,01 TL
Toplam geri ödeme: 406.010,24 TL
ING
Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit: 16.975,85 TL
Toplam geri ödeme: 408.670,40 TL
QNB
Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit: 16.975,85 TL
Toplam geri ödeme: 408.857,90 TL
Enpara
Faiz oranı: %3,39
Aylık taksit: 17.087,05 TL
Toplam geri ödeme: 410.089,20 TL
Odea
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 17.310,50 TL
Toplam geri ödeme: 416.889,50 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %3,59
Aylık taksit: 17.535,37 TL
Toplam geri ödeme: 422.286,38 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %3,64
Aylık taksit: 17.648,32 TL
Toplam geri ödeme: 424.997,18 TL
GetirFinans
Faiz oranı: %3,74
Aylık taksit: 17.875,29 TL
Toplam geri ödeme: 430.256,96 TL
Dünya Katılım
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 17.989,28 TL
Toplam geri ödeme: 433.180,22 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %3,82
Aylık taksit: 18.057,85 TL
Toplam geri ödeme: 434.825,90 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,82
Aylık taksit: 18.057,85 TL
Toplam geri ödeme: 434.825,90 TL
Akbank
Faiz oranı: %3,89
Aylık taksit: 18.218,31 TL
Toplam geri ödeme: 438.676,94 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %3,91
Aylık taksit: 18.264,28 TL
Toplam geri ödeme: 438.342,72 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %3,99
Aylık taksit: 18.448,71 TL
Toplam geri ödeme: 444.019,04 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %3,99
Aylık taksit: 18.448,71 TL
Toplam geri ödeme: 444.206,54 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %4,05
Aylık taksit: 18.587,59 TL
Toplam geri ödeme: 447.539,66 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %4,09
Aylık taksit: 18.680,45 TL
Toplam geri ödeme: 449.580,80 TL
N Kolay
Faiz oranı: %4,39
Aylık taksit: 19.383,69 TL
Toplam geri ödeme: 466.646,06 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,99
Aylık taksit: 18.448,71 TL
Toplam geri ödeme: 444.206,54 TL