İhtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum: 500 bin TL geri ödemesi belli oldu!

3 Mayıs itibarıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. TCMB’nin faiz artışı sonrası 12 ay vadeli 500 bin TL'lik kredi için en düşük faiz oranı yüzde 3,99 seviyesinde. Bu oran, kredi almak isteyen vatandaşlar için seçenekleri ve geri ödeme planlarını önemli ölçüde etkiliyor.