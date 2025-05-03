İhtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum: 500 bin TL geri ödemesi belli oldu!
3 Mayıs itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli artışlar yaşandı. Peki, 500 bin TL’lik kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oldu? Hangi bankalar en düşük faiz oranını sunuyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son faiz artırımı, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını etkiledi. 2 Mayıs'ta yapılan politika faizi artışı sonrasında kredi faiz oranları yeniden yükseldi. Özellikle 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde maliyet artışı dikkat çekti.
3 Mayıs itibarıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. TCMB’nin faiz artışı sonrası 12 ay vadeli 500 bin TL'lik kredi için en düşük faiz oranı yüzde 3,99 seviyesinde. Bu oran, kredi almak isteyen vatandaşlar için seçenekleri ve geri ödeme planlarını önemli ölçüde etkiliyor.
İşte 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisi için bankalara göre aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları:
AKBANK
Faiz Oranı % 4,93
Toplam Ödeme 734.671 TL
Aylık Taksit 60.983 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,6
Toplam Ödeme 717.753 TL
Aylık Taksit 59.573 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 686.986 TL
Aylık Taksit 57.009 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 4,69
Toplam Ödeme 722.348 TL
Aylık Taksit 59.956 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 714.368 TL
Aylık Taksit 59.531 TL