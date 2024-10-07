İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber geldi. İhtiyaç kredisi faizleri Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırmasının ardından son zamanlarda düştü. Peki 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Mert Sagit Mert Sagit
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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 1

Kredi çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiren haber geldi. İhtiyaç kredisi faizlerinde son zamanlarda düşüş gözlemlendi. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırmasının sorasında yükselişe geçen faizlerin düşmesinin ardından vatandaşlar kredi faiz tutarlarını merak etmeye başladı.

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 2

75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi belli oldu. İşte 75 bin liranın ihtiyaç kredisi faiz oranları...

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 3

75 BİN LİRANIN 12 AYLIK GERİ ÖDEMESİ

75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi şu şekildedir;

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 4

QNB FİNANS BANK


Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 8.676,56 TL

Toplam Ödeme: 104.549,97 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %4,17

Aylık Taksit: 8.664,01 TL

Toplam Ödeme: 104.399,37 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı: %4,11

Aylık Taksit: 8.626,38 TL

Toplam Ödeme: 103.947,81 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 7

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 8.739,49 TL

Toplam Ödeme: 105.248,88 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 8

AKBANK (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: %4,33

Aylık Taksit: 8.764,72 TL

Toplam Ödeme: 105.607,89 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 9

İŞ BANKASI

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,35

Aylık Taksit: 8.777,35 TL

Toplam Ödeme: 105.759,45 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 10

ENPARA

Faiz Oranı: %4,64

Aylık Taksit: 8.961,48 TL

Toplam Ödeme: 107.537,76 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 11

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 9.121,69 TL

Toplam Ödeme: 109.891,53 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 12

NKOLAY

Faiz Oranı: %5,99

Aylık Taksit: 9.842,57 TL

Toplam Ödeme: 118.542,09 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 13

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,54

Aylık Taksit: 8.897,78 TL

Toplam Ödeme: 107.148,36 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi - Resim: 14

HALK BANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 9.354,78 TL

Toplam Ödeme: 112.688,61 TL

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