İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi
Kredi çekecekleri ilgilendiren haber geldi. İhtiyaç kredisi faizleri Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırmasının ardından son zamanlarda düştü. Peki 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi ne kadar oldu? İşte yanıtı...
Kredi çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiren haber geldi. İhtiyaç kredisi faizlerinde son zamanlarda düşüş gözlemlendi. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırmasının sorasında yükselişe geçen faizlerin düşmesinin ardından vatandaşlar kredi faiz tutarlarını merak etmeye başladı.
75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi belli oldu. İşte 75 bin liranın ihtiyaç kredisi faiz oranları...
75 BİN LİRANIN 12 AYLIK GERİ ÖDEMESİ
75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi şu şekildedir;
QNB FİNANS BANK
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 8.676,56 TL
Toplam Ödeme: 104.549,97 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 8.664,01 TL
Toplam Ödeme: 104.399,37 TL
TEB
Faiz Oranı: %4,11
Aylık Taksit: 8.626,38 TL
Toplam Ödeme: 103.947,81 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 8.739,49 TL
Toplam Ödeme: 105.248,88 TL
AKBANK (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: %4,33
Aylık Taksit: 8.764,72 TL
Toplam Ödeme: 105.607,89 TL
İŞ BANKASI
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,35
Aylık Taksit: 8.777,35 TL
Toplam Ödeme: 105.759,45 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %4,64
Aylık Taksit: 8.961,48 TL
Toplam Ödeme: 107.537,76 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 9.121,69 TL
Toplam Ödeme: 109.891,53 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: %5,99
Aylık Taksit: 9.842,57 TL
Toplam Ödeme: 118.542,09 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit: 8.897,78 TL
Toplam Ödeme: 107.148,36 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 9.354,78 TL
Toplam Ödeme: 112.688,61 TL